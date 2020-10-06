Программа Документооборот фирмы от Webus Soft будет неоценимым помощником для фирм и компаний любой формы собственности ведущих активную деловую переписку, заключающих большое количество типовых договоров со своими клиентами и в других сферах делопроизводства.
Для ознакомления со всеми функциями и возможностями программы, мы предоставляем ДЕМО версию Системы бронирования (без ограничения функционала)
Скачать ДЕМО версию программы можно на странице загрузки
Стоимость программы:
Абонентская плата за использование программы составляет
6900 5865 рублей в год
. - скидка 15%
Количество пользователей: до 30 одновременных подключений.
Подключение прайс-листа к сайту (при наличии технической возможности) - 1000 рублей
В абонентскую плату входит установка, настройка, подключение к базе данных, техническое сопровождение, администрирование, ежедневное резервное копирование базы данных Вашей организации.
Вы можете купить или скачать
ДЕМО версию программы
Документооборот фирмы
Описание программы
Программа Документооборот фирмы будет неоценимым помощником для фирм и компаний любой формы собственности ведущих активную деловую переписку, заключающих большое количество типовых
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Документооборот фирмы
Файлы загрузки
Вы можете загрузить demo версию программы Документооборот фирмы. Программа поставляется в виде install файла для Windows или zip архива для портативной установки.
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Документооборот фирмы
Скриншоты программы
В данном разделе мы собрали все необходимые скриншоты программ. Нажмите на интересующий вас скриншот для увеличения.
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Документооборот фирмы
Видео описание
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